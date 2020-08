Migranti: Zoffili (Lega), in Sardegna è emergenza, pronti a scendere in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook Eugenio Zoffili, commissario regionale della Lega in Sardegna e presidente della bicamerale Schengen, Europol e immigrazione, afferma: "anche in Sardegna questo governo incapace (nonostante i numerosi casi Covid dall'Algeria) non ferma gli sbarchi e dall'ormai tristemente noto centro accoglienza di Monastir, invece di rimpatriarli, si affretta a distribuire i clandestini nei paesi dell’isola (Tonara, Sarule, Ottana), per poi forse mandarli in Continente dove si perderanno le loro tracce. E c’è pure chi incautamente parla di nave quarantena. La Lega c’è ed è pronta a scendere in piazza contro questa vergogna.Stop sbarchi! No nave quarantena! No alla distribuzione dei clandestini in tutta la Sardegna! Rimpatri immediati in Algeria".(Rin)