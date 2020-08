Usa: Mississippi, in finale le proposte per sostituire la bandiera ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mississippi si sta avvicinando alla scelta di una nuova bandiera ufficiale. Lo riporta l'emittente "Cnn". La commissione incaricata ha selezionato cinque opzioni finali, affinché il pubblico possa esprimere il proprio parere dopo che lo stato ha deciso, all'inizio di quest'anno, di rimuovere l'emblema confederato dalla propria bandiera. Tre delle bandiere arrivate in finale presentano al centro un fiore di magnolia, il fiore ufficiale dello Stato del Mississippi. Su ognuna di queste bandiere, il fiore è circondato da un cerchio di stelle a indicare lo status del Mississippi come ventesimo stato. Una quarta bandiera presenta un albero di magnolia bianco su sfondo blu. Un'altra bandiera, nota come la Grande Bandiera del Fiume, presenta uno scudo che si ispira al Sigillo Territoriale del Mississippi del 1798. Comprende le onde che rappresentano il fiume Mississippi, il Delta e la costa del Golfo. Tutte le opzioni sono caratterizzate dalle parole "In God, We Trust", un requisito del legislatore statale. E ogni disegno include una stella gialla a forma di diamante per riflettere la storia e la cultura dei nativi americani del Mississippi. (Nys)