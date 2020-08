Usa: l'amministrazione Trump blocca gli sfratti a 8,1 milioni di mutuatari per tutto il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop agli sfratti per 8,1 milioni di proprietari di case negli Stati Uniti fino alla fine del 2020. Lo riporta il sito "Politico". Il Dipartimento per l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano estenderà infatti fino alla fine dell'anno il divieto di sfratti e pignoramenti per le case assicurate dall'agenzia federale Usa che sostiene i prestiti ai mutuatari a basso e medio reddito. Secondo "Politico", l'amministrazione Trump sta cercando di utilizzare le autorità all'interno della sua giurisdizione per estendere lo stop per tutto l'anno solare agli statunitensi che si trovano in difficoltà finanziarie a causa del coronavirus. "Stiamo esaminando una miriade di opzioni per assicurare che le gente non perda la casa durante la pandemia del coronavirus", ha detto martedì il portavoce del dipartimento, Brad Bishop. (Nys)