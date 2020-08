Usa: Biden candidato ufficiale dei democratici, “è l’onore della mia vita accettare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden è diventato ufficialmente il candidato del Partito democratico alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti. “Grazie dal profondo del cuore. Grazie a tutti. Significa tutto per me e la mia famiglia”, ha dichiarato quando la candidatura è diventata ufficiale, nella seconda serata della convention nazionale dei democratici, svoltasi in modalità virtualità. Il discorso di accettazione è in programma domani. “È l’onore della mia vita accettare la candidatura del Partito democratico”, ha scritto intanto su Twitter il neocandidato. A sua moglie Jill Biden è stata affidata la chiusura della serata. L’aspirante first lady ha parlato dalla Brandywine High School di Wilmington, nel Delaware, dove ha insegnato inglese negli anni Novanta: un discorso molto personale, sul dolore, il vuoto emotivo, l’amore e la resilienza. La seconda signora Biden ha descritto il coniuge come un padre e un marito amorevole che ha saputo ricostruire la sua vita e la sua famiglia dopo la perdita della prima moglie e della figlia in un incidente nel 1972 e che ha poi vissuto un’altra grande tragedia nel 2015: la morte del figlio Beau. (segue) (Nys)