Usa: Biden candidato ufficiale dei democratici, “è l’onore della mia vita accettare” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza menzionare il presidente in carica, Donald Trump, Jill Biden ha detto che il marito saprebbe prendersi cura di una nazione profondamente divisa con amore, comprensione, coraggio e fede. “I fardelli che portiamo sono pesanti e abbiamo bisogno di qualcuno con spalle forti”, ha detto Jill Biden in un discorso che si è concluso con l’apparizione a sorpresa del candidato. Presentata dall'attrice Tracee Ellis Ross, la serata è iniziata con un “discorso” programmatico composto dal montaggio di interventi di 17 democratici emergenti collegati da diverse località. È apparsa una coalizione varia, comprendente la più giovane deputata alla Camera dei rappresentanti, Alexandria Ocasio-Cortez, così come il novantacinquenne ex presidente Jimmy Carter. Sono intervenuti anche l’ex presidente Bill Clinton e l’ex segretario di Stato John F. Kerry. (segue) (Nys)