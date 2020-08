Usa: Biden candidato ufficiale dei democratici, “è l’onore della mia vita accettare” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serata ha visto la partecipazione di diverse figure di alto profilo del partito provenienti da tutto il paese. Pete Buttigieg, ex sindaco di South Bend ed ex candidato alle primarie, ha rappresentato l’Indiana; Tom Vilsack ha rappresentato l’Iowa, di cui è stato governatore. Sono apparse, inoltre, persone comuni, da un’infermiera di New York a un contadino del Kansas a un neolaureato del Montana. E ancora, la guardia di sicurezza afroamericana Jacquelyn Brittany. Hanno parlato anche dei repubblicani: Cindy McCain, vedova del defunto senatore John McCain, ha raccontato in un video l’amicizia tra suo marito e Biden mentre l’ex segretario di Stato Colin Powell ha detto che Biden saprà affrontare gli avversari “con forza ed esperienza”, fidandosi del lavoro della diplomazia e dell’intelligence, “non dell’adulazione di dittatori e despoti”. (Nys)