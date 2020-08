Bielorussia: Tikhanovskaya, leader europei non riconoscano i risultati delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svetlana Tikhanovskaya, esponente dell’opposizione e candidata alle elezioni presidenziali in Bielorussia, ha detto esortato i leader europei a non riconoscere i risultati delle elezioni. Le parole della politica bielorussa, riportate in un video pubblicato sul canale Telegram “Country for Life”, giungono a poche ore dall’inizio del Consiglio europeo straordinario durante il quale i capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri dell’Ue dovrebbero approvare sanzioni mirate contro coloro che si sono macchiati delle violenze avvenute negli ultimi giorni in Bielorussia. "Vi esorto a non riconoscere queste elezioni truccate. Lukashenko (Aleksandr, il presidente bielorusso) ha perso ogni legittimità agli occhi del nostro popolo e del mondo. Vi esorto a sostenere la rinascita della Bielorussia. Esorto tutti i paesi a rispettare i principi del diritto internazionale. Esorto a rispettare la sovranità della Bielorussia e la scelta del popolo bielorusso", ha detto Tikhanovskaya nel video. Le azioni di protesta di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, che secondo la Commissione elettorale centrale (Cec) ha ottenuto l'80,08 per cento dei voti. Da domenica sono proseguite azioni non autorizzate duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine usano gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, durante i disordini una persona è morta mentre un altro manifestante è deceduto a Homel dopo essere stato arrestato. (Rum)