Bielorussia: Conte partecipa oggi alle 12 al Consiglio Ue

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà alle 12 alla riunione in videconferenza del Consiglio europeo. Ad annunciarlo su Twitter è il profilo di Palazzo Chigi. La riunione è stata convocata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e sarà incentrata sulla situazione in corso in Bielorussia, dove dal 9 agosto sono in corso delle proteste antigovernative che contestano l'esito delle elezioni presidenziali. Conte e gli altri 27 capi di Stato e di governo dell'Ue dovrebbero approvare durante la riunione delle sanzioni mirate contro coloro che hanno commesso delle violenze contro i manifestanti e manipolato il risultato delle elezioni in Bielorussia. (Res)