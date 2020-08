Mali: fonti ministero Esteri russo, chiediamo a tutti di astenersi dall'uso della violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia chiede a tutte le parti in Mali di agire con moderazione e astenersi dall'uso della violenza. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Sputnik” una fonte del ministero degli Esteri russo commentando le nuove dichiarazioni degli uffici militari ammutinati. "Chiediamo moderazione, chiediamo di astenersi dall'uso della forza e soprattutto da azioni che potrebbero provocare delle vittime. Stiamo seguendo gli sviluppi della situazione", ha detto la fonte. In precedenza l’ambasciata russa a Bamako ha riferito che non vi sono dei connazionali coinvolti nel corso del colpo di Stato in corso in Mali. Ieri un gruppo di militari ha dato il via a un golpe che avrebbe portato all’arresto del presidente Ibrahim Boubacar Keita e del primo ministro Boubou Cisse. Nelle prime ore di mercoledì di questa mattina Keita ha annunciato le dimissioni e lo scioglimento del parlamento. Successivamente, i capi militari ribelli hanno annunciato la formazione di un comitato nazionale per garantire la sicurezza della popolazione, la chiusura dei confini e l’imposizione di un coprifuoco. I militari, inoltre, hanno chiesto l’avvio di una transizione politica che porti a nuove elezioni generali. (Rum)