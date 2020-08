Sardegna: Briatore contro ordinanza anti decibel sindaco Arzachen, "ennesimo grillino contro il turismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flavio Briatore, patron del Billionaire del Porto Cervo, che ha terminato ieri anzitempo la stagione per via dell'ordinanza del sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, che nei fatti spegne i decibel anche in uno dei locali simbolo della Costa Smeralda, non la manda a dire al primo cittadino. "Vi avevo annunciato – spiega Briatore in un video postato sul suo profilo Instagram - che il Billionaire di Porto Cervo sarebbe rimasto aperto, ma il sindaco di Arzachena, l'unico in Italia, ha reso ancora più restrittivo il decreto Conte". "La situazione del virus in Costa Smeralda non mostra criticità – ha aggiunto -. Il tenore dell'ordinanza farebbe pensare a una situazione drammatica, piena di focolai. Non capisco come il sindaco possa collegare i decibel con il virus. Il sindaco ha agito di impulso senza aver fatto una valutazione adeguata, facendo tutto da solo. Questo sindaco non l'ho mai visto in Costa Smeralda, forse quattro anni fa, ed emana un'ordinanza che mette in ginocchio l'economia della zona senza confrontarsi con nessuno. L'ennesimo grillino contro il turismo". (segue) (Rin)