Sardegna: Briatore contro ordinanza anti decibel sindaco Arzachen, "ennesimo grillino contro il turismo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La replica del primo cittadino di Arzachena arriva tramite un video pubblicato su Facebook. "Non sono decisioni a cuor leggero, ma prese a seguito di incontri con Asl e Forze dell'ordine. Ma queste, forse, non sono cose interessanti, forse è più interessante fare una stagione di trenta giorni - dice Ragnedda rivolgendosi a Briatore -, lei ha dichiarato che avrebbe chiuso il 23 agosto dopo aver aperto il 23 luglio, una stagione misera per una destinazione come la nostra. Meglio scappare e andare via, ma noi invitiamo tutti a restare nel nostro territorio, magari aprendo ad aprile e chiudendo ad ottobre, una sfida per il prossimo anno. Ringrazio tutti quelli che, con messaggi, hanno sostenuto la mia ordinanza". "Mi dispiace se dice che non ho mai lavorato – spiega il sindaco di Arzachena - ho anche scaricato le bibite nel suo locale 20 anni fa e mi rendevo conto di come venivamo trattati dai suoi direttori, ma è acqua passata. Faccio il sindaco con orgoglio e cerco di tutelare la mia cittadinanza. L'ordinanza si basa sui decibel prescritti dalla legge regionale. Ci auguriamo che la prossima stagione sia veramente all'insegna di chi vuol far crescere il territorio e aprire locali, non per trenta giorni, facendo contratti seri per i nostri lavoratori e facendo crescere la nostra destinazione". (Rin)