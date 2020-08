Cooperazione: von der Leyen, operatori umanitari sono degli eroi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori umanitari sono i veri eroi della vita di tutti i giorni. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione della Giornata mondiale dell'aiuto umanitario. “Coraggiosi, dediti e appassionati, lavorano in circostanze difficili e devono essere tenuti al sicuro. Dal Libano al Sahel, dall'Afghanistan al Venezuela, sono orgogliosa che gli aiuti europei stiano aiutando le persone in più di 80 paesi”, ha detto von der Leyen. (Beb)