Difesa: missione italiana in Libano, donati strumenti sanitari specialistici a poliambulatorio Tura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna della strumentazione, organizzata nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie per l'emergenza coronavirus, si è svolta alla presenza del comandante del contingente italiano di Unifil, generale Andrea Di Stasio, del sindaco di Tura Mohammed Haider e del sindaco di Tiro Hassan Mohammed Nabouq, nel ruolo di presidente dell'Unione delle municipalità di Tiro. "L'Italia ha sperimentato il dolore per la perdita di tantissime vite umane e vissuto appieno la gravità della situazione", ha affermato il generale Di Stasio. "Per questo l'idea della donazione è stata immediata, sin dai primi istanti del mio comando, dopo un dialogo aperto con le principali autorità governative del territorio. Durante questa emergenza sanitaria senza precedenti per il Libano, che si trova a fare i conti anche con una gravissima crisi economica e politica, la risposta verso i nostri fratelli libanesi è stata unanime e forte e il contingente italiano ha fatto la sua parte, attivandosi immediatamente per capire come dare il proprio contributo". (segue) (Com)