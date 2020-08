© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il plauso a Draghi sui giovani è in realtà la più forte conferma del fallimento di questo Parlamento nato come il più giovane e nuovo della storia e risultato invece il più inconcludente per le nuove generazioni.Non basta essere giovani e nuovi per fare buona politica per giovani". Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. (Rin)