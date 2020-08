Italia-Kenya: Del Re a colloquio con ministra Esteri Omamo, focus su rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra Emanuela Del Re ha avuto un colloquio telefonico con la ministra degli Esteri del Kenya Raychelle Omamo che ha toccato molteplici aspetti dei rapporti fra i due Paesi, sia a livello bilaterale che nel contesto multilaterale. Come riferisce una nota della Farnesina, Omamo ha espresso il grande apprezzamento del suo paese per come l’Italia ha saputo gestire la grave emergenza pandemica, rappresentando un modello per tutto il mondo. Omamo ha fatto quindi stato dell’attuale situazione delicata in Kenya con un aumento dei contagi. La vice ministra ha confermato l’attenzione e l’aiuto concreto dell’Italia nell’ambito delle attività della cooperazione allo sviluppo. Le due hanno passato in rassegna il partenariato italo-keniano in materia economico-finanziaria, in ambito spaziale e la collaborazione tra le rispettive forze di polizia. Al riguardo sono state discusse alcune questioni pendenti con l’impegno rispettivo a fare in modo che esse vengano risolte per migliorare il già eccellente quadro dei rapporti bilaterali. (segue) (Com)