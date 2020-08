Usa: il direttore del servizio postale fa dietrofront, sospesi i tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale delle Poste statunitensi (Usps) Louis DeJoy ha annunciato che sospenderà tutti tagli ai servizi e le riforme in vista del voto di novembre per le elezioni presidenziali, secondo quanto riportato dall'emittente "Msnbc". La decisione rappresenta una vittoria del Partito democratico, che ha protestato in questi giorni per i tagli voluti dall'amministrazione del presidente Donald Trump, che secondo l'opposizione avrebbero potuto rallentare la gestione schede elettorali, il cui utilizzo dovrebbe salire alle stelle per le elezioni nel pieno della pandemia di coronavirus. I Democratici al Congresso e diversi procuratori generali avevano cercato di bloccare i tagli, accusando l'amministrazione Trump di boicottare il voto per corrispondenza. "Sospendo queste iniziative fino a dopo la conclusione delle elezioni", ha detto DeJoy in un comunicato, aggiungendo che i cambiamenti sono per "evitare anche solo la comparsa di qualsiasi impatto sul voto per posta". (Nys)