Draghi: Carfagna, scelte di oggi non compromettano futuro giovani

- Le parole pronunciate oggi dall'ex presidente della Bce Mario Draghi al Meeting di Rimini "esprimono una preoccupazione per le nuove generazioni che è impossibile non condividere. Il debito creato dalla pandemia pesa tutto sulle spalle delle nuove generazioni, è nostro dovere perciò far sì che venga utilizzato per creare infrastrutture, finanziare la ricerca, sviluppare il sistema d'istruzione. Non dobbiamo permettere che le scelte di oggi comportino il sacrificio del loro benessere e dei loro redditi futuri". Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.(Com)