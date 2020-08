Fase 3: Caon (FI), si sta facendo di tutto per chiudere imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Caon, deputato di Forza Italia, sostiene che si "sta facendo di tutto per far chiudere le aziende, aumentare la disoccupazione, non far riaprire le scuole a settembre, e a privare i nostri giovani del loro futuro". "Penso - sottolinea in una nota - che dobbiamo lavorare tutti insieme in Parlamento per il rilancio economicamente l'Italia e dare un chance vera ai nostri giovani come avviene negli altri paesi europei. Molti sognano la desertificazione economica dell'Italia e sono molti che stanno facendo il tifo perché ciò accada. E lo stanno sognando sia dall'interno dell'Italia e dall'estero. Lo sognano perché vorrebbero possedere l'Italia. Sta crescendo la disoccupazione e la deflazione, sta diminuendo la produzione industriale e miliardi di euro stanno evaporando, in termini di potere di acquisto, per le famiglie e questo in modo quasi del tutto inosservato e nel completo menefreghismo politico dedito principalmente a vietare e a chiudere (ad esempio le discoteche), anziché autorizzare ed aprire. E' l'Itaglia del Governo Conte. Quando i conti non quadreranno a qualcuno verrà in mente di quadruplicare le tasse per rifinanziare il debito pubblico che ha raggiunto nuovi record, tanto che Goldman Sachs prevede un doloroso aggiustamento fiscale per gli Stati europei nei prossimi 2-3 anni, cioè in altre parole sono in arrivo altre tasse. Non cresce più l'ottimismo ma la rassegnazione. In Italia tutto deve essere fatto solo a un certo ritmo. Devi aspettare 90 giorni, devi aspettarne altri 120 giorni prima di poter fare il passo successivo, mentre abbiamo bisogno di riforme vere e profonde per rilanciare il Paese, quando il mondo va alla velocità supersonica. E all'orizzonte non si vedono riforme nè tagli necessari alle normative ottomane che ingessano il Paese. Non possiamo lasciare che ciò accada. Serve la Commissione parlamentare per le riforme connesse all'utilizzazione di strumenti finanziari, programmi e fondi europei in relazione alla crisi conseguente alla diffusione del Covid-19. Serve urgentemente far tornare alla normalità questo Paese prima che sia troppo tardi". (Com)