Usa: Colin Powell appoggia Biden e parlerà alla convention del Partito democratico

- Colin Powell, ex generale ed ex segretario di Stato nell'amministrazione del presidente George W. Bush, parlerà al congresso nazionale del Partito democratico in favore del candidato alla Casa Bianca Joe Biden. Lo riporta l'emittente "Abc". "Sostengo Joe Biden per la presidenza degli Stati Uniti", dice Powell in un video rilasciato dal Democratic National Convention. Powell parla anche del figlio di Biden, Beau, che ha servito come ufficiale del Corpo dei Giudici dell'Esercito. "Il nostro paese ha bisogno di un comandante in capo che si occupi delle truppe, come farebbe con la sua famiglia", dice Powell. "Joe Biden non bisogno di insegnamenti. Viene dall'esperienza che condivide con milioni di famiglie di militari, mandando il suo amato figlio in guerra e pregando Dio che tornasse a casa sano e salvo". (Nys)