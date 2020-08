Grecia: ministro Esteri, Ue intensifichi risposta ad aggressione Turchia nel Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve intensificare la sua risposta alla crescente "aggressione" della Turchia nel Mediterraneo orientale perché è diretta contro l'intera Ue e non solo contro alcuni paesi membri. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, in conferenza stampa congiunta con l'omologo cipriota Nikos Christodoulides a Nicosia. Dendias ha criticato il dispiegamento di navi da guerra da parte della Turchia per sostenere una nave da ricerca impegnata in un'ispezione "illegale" di idrocarburi nelle acque in cui Grecia e Cipro, membri dell'Ue, rivendicano diritti economici esclusivi. "L'escalation dell'aggressione turca è diretta contro l'Unione europea e di conseguenza anche la risposta dell'Europa deve essere intensificata per contrastarla", ha detto il ministro ellenico, ripreso dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". (segue) (Gra)