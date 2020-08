Il meteo a Torino e in Piemonte domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, mercoledi 19 agosto, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4277 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Nel resto della regione giornata in prevalenza soleggiata sulle regioni di Nord-Ovest, grazie alla rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali e alla rimonta di un promontorio anticiclonico. Cieli da poco nuvolosi a parzialmente nuvolosi per il transito di nubi alte. All'alba residua variabilità sullo spezzino. Temperature in lieve aumento. Venti moderati da nordest sulla Liguria di levante con mare poco mosso o localmente mosso al largo. (Rpi)