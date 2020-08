Ecuador: elezioni, ex presidente Correa sarà candidato a vice di Andres Arauz (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza contare l'annuncio di Correa sono 10 finora i partiti che hanno scelto i propri candidati alla presidenza. Nella convention dello scorso sabato 15 agosto il partito Credo (Creo) ha confermato Guillermo Lasso come proprio candidato alla guida del paese, ufficializzando anche Alfredo Borrero come suo vice. Per il leader del partito liberale e conservatore sarà la terza candidatura dopo le sconfitte alle precedenti elezioni nel 2013 (vinte da Rafael Correa) e nel 2017 (vinte da Lenin Moreno). Al termine della convention del partito Democrazia Sì (Democracia Si), Gustavo Larrea è stato indicato come candidato alla presidenza. Numerosi altri partiti, pur non avendo ancora confermato attraverso il voto delle primarie, hanno già definito le candidature. (segue) (Abu)