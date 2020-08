Coronavirus: Usa, 171.120 morti su 5.462.976 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 171.120 morti su 5.462.976 contagiati, secondo i numeri forniti dalla Johns Hopkins University. Ieri tuttavia il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha fatto sapere che "Il tasso di infezione dello 0,7 per cento nello Stato è il più basso dall'inizio della pandemia e uno dei più bassi del paese", aggiungendo che "dal 24 agosto le palestre potranno riaprire al 33 per cento della loro capacità". Nulla da fare, invece, per i cinema, considerati attività non essenziali per cui diventa difficile garantire criteri minimi di sicurezza. Lo riferisce l'emittente "Cnn". Nel mondo si contano oltre 776 mila morti su oltre 21,9 milioni di contagiati.(Nys)