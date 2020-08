Usa-Israele: Netanyahu smentisce via libera a Trump per vendere F-35 agli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin, Netanyahu, ha negato la notizia di aver dato il via libera all'amministrazione Trump per vendere i caccia F-35 agli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di un accordo di normalizzazione annunciato giovedì scorso. Lo riporta il sito "Axios". Un regolamento degli Stati Uniti richiede che l'amministrazione si consulti con Israele prima di vendere armi a qualsiasi paese arabo per assicurarsi che Israele possa mantenere il suo vantaggio militare nell'area. Deve anche riferire al Congresso sulla questione. Questa mattina, il quotidiano israeliano "Yedioth Ahronoth" ha riferito che l'accordo di normalizzazione includeva una clausola segreta, approvata da Netanyahu, sulle vendite di F-35 agli Emirati Arabi Uniti. L'ufficio di Netanyahu ha risposto con una dichiarazione, dicendo: "L'accordo di pace con gli Emirati Arabi Uniti non include alcun riferimento alle vendite di armi e gli Stati Uniti hanno chiarito che si preoccuperanno sempre di mantenere il vantaggio qualitativo di Israele". L'ufficio del primo ministro ha confermato, tuttavia, che gli Stati Uniti hanno parlato di accordi sulle armi con i paesi arabi, compresi gli Emirati Arabi Uniti, nelle settimane precedenti l'accordo di normalizzazione. Netanyahu ha ripetutamente espresso la sua opposizione alla vendita di armi avanzate ai paesi arabi, compresi quelli che hanno accordi di pace con Israele. (Nys)