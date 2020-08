Colpo di Stato in Mali: arrestato il presidente Ibrahim Boubacar Keita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita è stato arrestato da alcuni militari, durante il tentativo di colpo di stato in corso nel paese. Lo confermano fonti governative e diplomatiche al sito di informazione “Jeune Afrique”. Il capo dello Stato si trovava presso la sua residenza di Sebenikoro, nella capitale Bamako, quando è stato tratto in arresto verso le 16.30 (ora locale). Keita si trovava in compagnia del primo ministro Boubou Cissé e di suo figlio, il deputato Karim Keita. (Res)