Usa: Wall Street chiude ai massimi dal pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice azionario statunitense S&P 500 ha chiuso oggi a un nuovo valore record, a 3389.78, in rialzo dello 0,2 per cento e superando il record a 3386.15 risalente al 19 febbraio. Sono state cancellate così le enormi perdite innescate dalla pandemia di coronavirus ed è stata coronata una delle più grandi fasi di recupero della storia dell'indice. Secondo gli esperti, a favorire il rialzo è la fiducia degli investitori in un nuovo pacchetto di aiuti per aziende imprese, in una soluzione alle questioni commerciali con la Cina e nello sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. Per tornare a una ripresa più rapida del mercato Usa bisogna risalire al 1982, quando l’indice S&P 500 recuperò dalla crisi in soli tre mesi. Miliardi di dollari di stimoli fiscali e monetari hanno fatto sì che Wall Street fosse a corto di liquidità, spingendo gli investitori in cerca di rendimento verso le azioni. Amazon e altri titoli ad alta crescita tecnologica sono stati considerati i più affidabili per superare la crisi. Il record di S&P conferma, secondo una definizione ampiamente accettata, che l'indice più seguito di Wall Street è entrato in un mercato "toro" dopo aver raggiunto il suo minimo durante la crisi pandemica il 23 marzo. Da allora è salito di circa il 55 per cento.(Nys)