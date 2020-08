Coronavirus: riunione comitato ordine e sicurezza Roma per rispetto ordinanza 16 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove misure introdotte dall’ordinanza del ministro della Salute del 16 agosto 2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state oggetto di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, alla quale hanno partecipato i vertici delle Forze di polizia, i rappresentanti di Roma Capitale e della Città Metropolitana. Si legge in una nota della prefettura di Roma. "Durante l’incontro sono stati approfonditi, in particolare, alcuni aspetti inerenti la predisposizione delle iniziative necessarie ad assicurare la corretta osservanza delle prescrizioni in vigore dal 17 agosto scorso", in merito, tra l’altro, all’obbligo dell’uso di mascherine dalle 18 alle 6 anche all’aperto "in quegli spazi pubblici dove risulta più agevole il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale. In tale ambito, si è condivisa l’esigenza di conformare le azioni di prevenzione e vigilanza alle specifiche peculiarità di ogni Comune avvalendosi del prezioso contributo che potrà essere offerto dai sindaci i quali, in forza della profonda conoscenza del territorio, potranno meglio orientare le attività delle Polizie locali - chiamate a concorrere nei servizi di controllo con le Forze di polizia - verso quei luoghi ritenuti più critici e a maggior rischio per la salute pubblica, al fine di assicurare la rigorosa osservanza delle misure anti-covid". "Nell’occasione, infine, il Comitato ha concordato sulla necessità di sensibilizzare le Autorità locali affinché realizzino un’attenta azione di divulgazione e di persuasione della cittadinanza, soprattutto delle fasce giovanili, anche mediante dedicate campagne informative in grado di incoraggiare l’adozione di comportamenti responsabili e virtuosi", conclude la nota. (Com)