Spagna: lettera firmata da oltre 70 ex funzionari in sostegno a Juan Carlos

- Decine di ex alti funzionari spagnoli hanno firmato una lettera aperta a sostegno del re emerito Juan Carlos di Borbone, che ha lasciato il paese per via di uno scandalo di corruzione. Il documento, firmato da oltre 70 ex funzionari, ministri, ambasciatori e altri, ricorda il ruolo fondamentale svolto dal monarca in pensione nella storia contemporanea del paese. "Molteplici segnalazioni emerse negli ultimi giorni riguardo a determinate azioni del re Juan Carlos I hanno provocato una pletora di condanne senza il dovuto rispetto per la presunzione di innocenza. Se le sue azioni meritano la riprovazione, questo sarà deciso dai tribunali, ma ciò non potrà mai cancellare l'opera di Juan Carlos per il bene della democrazia e della nazione", si legge nella missiva. (segue) (Spm)