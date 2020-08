Italia-Mali: Del Re, "estrema preoccupazione" per l'evolversi della situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina segue "con estrema preoccupazione" l’evolversi della situazione in Mali, dopo che il presidente Ibrahim Boubacar Keita è stato arrestato da alcuni militari, durante il tentativo di colpo di stato in corso nel paese. Lo si apprende in un tweet del viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale italiano, Emanuela del Re. "Che venga mantenuto l’ordine costituzionale nel Paese e che si rispetti la legge. Come Italia sosteniamo l'unità e la piena sovranità di un Mali democratico", scrive Del Re. (Com)