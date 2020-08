Ecuador: elezioni, ex presidente Correa sarà candidato a vice di Andres Arauz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, ha accettato di presentarsi come candidato alla vice presidenza per il partito Movimiento Union Nacional por la Esperanza (Unes) con l'ex presidente della Banca centrale, Andres Arauz, come candidato alla presidenza. "Accetto la responsabilità che mi assegnano i compagni di partecipare come candidato a vicepresidente della Repubblica", ha dichiarato oggi Correa in una tele-conferenza stampa dal Belgio, dove si trova esiliato dal 2017. L'ex presidente ha affermato che l'Ecuador "vive uno dei momenti più duri della sua storia" e ha affermato che accetta la sfida con l'obiettivo di "recuperare la patria". Arauz per parte sua ha celebrato la notizia con un messaggio su twitter dove si è descritto come "un perfetto sconosciuto che conosce e ama l'Ecuador e che da oggi si ripromette di far uscire il nostro popolo dalla crisi sanitaria ed economica". Per ufficializzare la sua candidatura Correa dovrà presentarsi personalmente entro 10 giorni presso il Consiglio nazionale elettorale (Cne) a Quito. (segue) (Abu)