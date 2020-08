Usa: gruppo no-vax denuncia Facebook per censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un importante gruppo anti-vaccinazione ha intentato una causa contro Facebook e i suoi fact-checker per aver rifiutato i loro annunci e "censurato" dei post che diffondevano informazioni errate sui vaccini e sulle reti 5G. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Children's Health Defense (Chd), un gruppo fondato dall'attivista no-vax Robert F. Kennedy, ha sostenuto in una corte federale di San Francisco che Facebook, il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg, e siti come PolitiFact, Science Feedback e il Poynter Institute hanno "privatizzato" il Primo Emendamento mettendo etichette di avvertimento sulla loro pagina e disabilitando la capacità dell'organizzazione di raccogliere fondi sulla piattaforma. Le affermazioni fatte sui vaccini da Chd contraddicono il consenso schiacciante della comunità scientifica, compresi i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che concordano sul fatto che i vaccini non sono generalmente pericolosi o dannosi. L'anno scorso, Facebook ha iniziato a reprimere le "fake news" di questo tipo, aggiungendo un'etichetta che rimanda a una pagina dei Cdc con le informazioni corrette sui vaccine. La denuncia sostiene che queste etichette "falsamente denigratorie" hanno causato un calo del traffico sulla loro pagina del 95 per cento. (Nys)