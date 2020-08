Coronavirus: Fauci, non ci sono le basi per un obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, il più importante esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, ha detto oggi che non vede gli Stati Uniti imporre un vaccino anti-Covid a tutta la nazione. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Non credo che vedrete mai un obbligo vaccinale, in particolare per la popolazione generale, ha detto Fauci durante un'intervista. Fauci, il direttore dell'Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive, ha osservato che alcuni luoghi di lavoro, in particolare quelli in campo sanitario, potrebbero impedire ai dipendenti di venire al lavoro o di interagire con i pazienti se non sono stati vaccinati per l'influenza. Le scuole richiedono generalmente che gli studenti siano vaccinati per il morbillo e altre malattie infettive prima di poter frequentare le lezioni. Ma Fauci ha detto che "sarebbe piuttosto sorpreso se lo si richiedesse a qualsiasi elemento del pubblico in generale".(Nys)