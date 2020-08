Libia: Di Maio, “Italia accoglie con favore annuncio riattivazione terminal petrolio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia accoglie con favore l'annuncio della riattivazione dei terminal petroliferi in Libia. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, secondo quanto riferisce la Farnesina via Twitter. “La riteniamo una scelta doverosa e di buon senso. Abbiamo sempre ritenuto che fosse inaccettabile affamare la popolazione libica, che merita invece un futuro libero e democratico. L’Italia è con la Libia e continuerà ad assisterla nell’ambito degli esiti della conferenza di Berlino”, ha detto il capo della diplomazia italiana. (Com)