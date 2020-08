Ostia: assessore municipio X, grazie a forze dell'ordine per operazione a piazza Gasparri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alle forze dell'ordine e ai Vigili del fuoco per concluso in sicurezza l'operazione di emergenza a piazza Gasparri. Questa mattina non appena venuto a conoscenza di quanto stava accadendo mi sono recato sul posto dove un uomo con disturbi mentali ha minacciato di far esplodere l'appartamento con alcune bombole del gas. E per questo si è reso necessario evacuare 100 persone". Così in una nota stampa il vice presidente e assessore all'Ambiente, territorio e sicurezza del municipio Roma X Alessandro Ieva. "In proposito, prendendo in considerazione ogni eventualità, mi sono attivato con la Protezione civile, la Direzione socio educativa del Municipio X e la Polizia locale X Gruppo Mare per un eventuale collocamento delle circa 100 persone evacuate. Nel pomeriggio, alle 17.30 circa e a seguito dell'autorizzazione del magistrato, tutto è finito bene grazie all'intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri che hanno fatto irruzione nell'appartamento, immobilizzando l'uomo. Non è stato quindi necessario proseguire con l'attivazione in emergenza degli alloggi abitativi", ha concluso Ieva.(Com)