Spagna: lettera firmata da oltre 70 ex funzionari in sostegno a Juan Carlos (2)

- Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Sigma Dos, quasi due terzi dei cittadini spagnoli ritengono che l'ex re Juan Carlos non avrebbe dovuto lasciare il paese. Juan Carlos, che ha abdicato nel 2014 in favore del figlio Felipe, ha lasciato la Spagna per sfuggire da alcune indagini preliminari a suo carico riguardo uno scandalo finanziario per un contratto in Arabia Saudita. Il sondaggio evidenzia che il 63,3 per cento dei cittadini spagnoli intervistati ritiene una cattiva idea la "fuga" dalla Spagna, mentre solo il 27,2 per cento è favorevole alla sua partenza. L'80,3 per cento degli spagnoli ritiene inoltre che Juan Carlos dovrebbe affrontare ogni possibile processo a suo carico. Secondo il 69,2 per cento degli intervistati, infine, l'ex re Juan Carlos ha recitato un ruolo importante nella transizione verso la democrazia dopo la morte di Francisco Franco nel 1975. (Spm)