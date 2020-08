Ecuador: elezioni, ex presidente Correa sarà candidato a vice di Andres Arauz (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio di Correa avviene a due giorni dalla decisione del Cne di prorogare i termini per la presentazione delle candidature alle elezioni presidenziali del prossimo 7 febbraio 2021. Il termine ultimo per la definizione dei candidati dei singoli partiti era fissato al 16 agosto. Tuttavia a causa dei ritardi di molti soggetti politici, anche a causa della pandemia di coronavirus che rallenta alcune operazioni, il Cne ha concesso una proroga fino al prossimo 23 agosto. Entro quella data tutti i partiti e movimenti politici dovranno completare le elezioni primarie necessarie per la scelta del candidato alla presidenza della Repubblica. Le tappe successive saranno la convocazione ufficiale delle elezioni con presentazione dei candidati, il prossimo 17 settembre e la registrazione con presentazione delle firme delle candidature all'assemblea legislativa dell'Ecuador, entro il 7 ottobre. (segue) (Abu)