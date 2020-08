Ecuador: elezioni, ex presidente Correa sarà candidato a vice di Andres Arauz (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecuador andrà alle urne il 7 febbraio 2021 per votare i nuovi membri del Parlamento. L'assemblea è composta da 137 membri dell'assemblea: 15 nazionali, 116 provinciali e 6 dall'estero (che restano in carica per un periodo di quattro anni), 5 parlamentari della regione andina (che restano in carica per un periodo di cinque anni). Sarà anche l'occasione per rinnovare il potere esecutivo: presidente e vicepresidente della Repubblica, il cui mandato dura quattro anni. Se nessuno dei candidati dovesse superare il 50 per cento dei consensi, il secondo turno (ballottaggio) tra i due più votati al primo turno, si svolgerà l'11 aprile del 2021. (Abu)