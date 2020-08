Libia: il generale Haftar fa annunciare la riapertura dei terminal di esportazione di petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo per riaprire l’industria petrolifera - già anticipato da “Agenzia Nova” il 30 giugno scorso - è propedeutico per raggiungere un cessate il fuoco duratura: senza riaprire i pozzi ogni prospettiva di tregua può solo essere temporanea. Due diverse fonti vicine al dossier hanno spiegato a “Nova” lo scorso mese di luglio che l’accordo per la riapertura dei pozzi è sul tavolo da diverse settimane. Si tratta in realtà di una controproposta a una richiesta precedentemente avanzata dalle forze del generale Haftar e che va toccare il cuore della contesa: il conto su cui dovranno essere versati i proventi delle esportazioni petrolifere. Il piano della Noc prevede infatti l’apertura di un conto corrente in Libia “bloccato” dalla stessa compagnia petrolifera per un periodo di almeno quattro mesi. Durante questo arco temporale, le parti libiche dovrebbero trovare un accordo sulla distribuzione dei proventi fra le tre regioni storiche del paese: Fezzan (sud-ovest), Tripolitania (ovest) e Cirenaica (est). La richiesta di Haftar e dei suoi sponsor per la riapertura dei pozzi è invece quella di aprire un conto corrente all’estero dove depositare i proventi petroliferi. Una proposta giudicata però inaccettabile a Tripoli anche per una questione di sovranità nazionale. (Lit)