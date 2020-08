Usa: Trump, i Democratici hanno attuato intenzionalmente blackout in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha affermato che i Democratici eletti in California hanno "intenzionalmente attuato" un'ondata di blackout che ha fatto sprofondare nell'oscurità, per la prima volta in quasi due decenni, parti dello Stato più popoloso della nazione. "In California, i Democratici hanno intenzionalmente implementato dei blackout a rotazione - costringendo le persone a rimanere nell'oscurità. I Democratici non sono in grado di tenere il passo con la domanda di energia", ha scritto Trump su Twitter. "Io nel frattempo ho dato agli Stati Uniti indipendenza energetica, così tanta energia che non potremmo mai usarla tutta", ha aggiunto. Secondo Trump, il Green New Deal voluto dai Democratici "porterebbe le politiche fallite della California a tutti gli statunitensi". (Nys)