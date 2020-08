Coronavirus: assessore Lazio, importanti test in aeroporto, con orgoglio Roma batte Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi registriamo 27 casi positivi ai test rapidi negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino e questo ci dimostra l’importanza di effettuare questi test. Sono tutti giovani e asintomatici che altrimenti non si sarebbero scovati e avrebbero girato per l’Italia. Presso gli scali di Fiumicino e Ciampino transita circa il 60 per cento del flusso nazionale e dunque è un lavoro importante che stiamo facendo non solo per Roma, ma per il resto del Paese. Una volta tanto possiamo dire con orgoglio che Roma batte Milano ed è stata più efficiente per i test in aeroporto”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato intervistato da Radio24. (Rer)