Brasile: ambasciata d'Italia presenta edizione online del Festival del cinema "8 e ½"

Dopo oltre un decennio di successi in decine di città di lingua portoghese in tre diversi continenti, quest'anno il Festival del Cinema Italiano "8 1⁄2" offrirà un'edizione completamente online garantendo una qualità all'altezza dei titoli in cartellone. Lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Brasilia presentando la lista di venti film cui gli spettatori potranno assistere gratuitamente da casa tra il 28 agosto al 10 settembre. Sarà possibile accedere ai film direttamente dal sito web del festival (www.festadocinemaitaliano.com.br) e tramite la piattaforma Looke (www.looke.com.br). Per partecipare sarà necessario registrarsi gratuitamente al sito. Per raggiungere il più vasto pubblico possibile i film sono visibili via web, su Smart TV, tablet e sui principali media iOS e Windows.