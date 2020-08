Bolivia-Ue: Evo Morales critica avvio programmi di cooperazione con governo Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea (Ue) deve discutere i programmi di cooperazione con la Bolivia per i prossimi anni "con autorità elette" e non con l'attuale governo di Jeanine Anez. Ad affermarlo è stato l'ex presidente del paese andino, Evo Morales, in risposta ad una affermazione del rappresentante Ue in Bolivia, Joerg Schreiber, secondo il quale è già in corso di definizione il programma di cooperazione per i prossimi sette anni con le attuali autorità boliviane. "Deploriamo che l'Unione Europea definisca il programma di cooperazione per i prossimi anni a due mesi dalle elezioni, con un governo non eletto, che viola sistematicamente i diritti umani e che è coinvolto in episodi di corruzione. Chiediamo a (l'alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri) Josep Borrell di farlo con le autorità elette dal popolo", ha scritto Morales in un messaggio pubblicato oggi sul suo profilo Twitter. Il rappresentante Ue in Bolivia, Joerg Schreiber, aveva affermato in una intervista rilasciata al programma "Asuntos Centrales" che "in questo momento stiamo definendo il programma di cooperazione per i prossimi sette anni" e che all'inizio dell'anno in corso l'Unione Europea "ha appoggiato la Bolivia con 5 milioni di euro". (segue) (Brb)