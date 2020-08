Bolivia-Ue: Evo Morales critica avvio programmi di cooperazione con governo Anez (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, aveva preso posizione sul conflitto scaturito attorno al rinvio degli scrutini esortando tutte le parti politiche della Bolivia a far sì che il dialogo politico prosegua "pacificamente" con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di elezioni "pacifiche, credibili, inclusive e trasparenti". In una nota pubblicata dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Borrell auspicava che le diverse parti politiche si impegnino in un dialogo ritenuto "di fondamentale importanza" se svolto "in uno spirito di compromesso e solidarietà, all'interno del quadro istituzionale stabilito e nel pieno rispetto delle libertà fondamentali e dei principi democratici". Per l'Alto rappresentante Ue, "un approccio costruttivo e consensuale è essenziale per ottenere un'autentica riconciliazione pacifica nazionale". L'Unione europea, sottolineava Borrell, è "uno dei principali partner" della Bolivia nella promozione dello sviluppo economico e sociale, nonché nel rafforzamento dello Stato di diritto del paese latinoamericano e si impegnava a garantire sostegno al paese con una missione di osservatori elettorali. (Brb)