Energia: Brasile, pre-sal supera il 70 per cento della produzione nazionale di idrocarburi (2)

- Secondo l'Anp la produzione nazionale totale di petrolio in Brasile è cresciuta dell'1,2 per cento a luglio rispetto al mese precedente, con un estrazione media di poco più di 3 milioni di barili al giorno. Quanto al gas, l'incremento a luglio rispetto a giugno è stato dell'1,13 per cento, per una media di 129 milioni di metri cubi al giorno. Questo è stato il secondo mese consecutivo in cui il Brasile ha registrato un aumento della produzione di petrolio, dopo alcuni mesi di contrazione a causa della crisi internazionale legata alla pandemia di coronavirus e al crollo del prezzo del petrolio. (Brb)