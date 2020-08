Migranti: Cirio, governo non ha mantenuto la parola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'arrivo di 76 migranti in Piemonte arriva il commento durissimo del governatore Alberto Cirio che accusa il governo di "non aver mantenuto la parola data: si era impegnato a non mandare più immigrati in Regione e invece ci ha preso in giro. E la cosa ancora più grave è che l'abbiamo scoperto da un'agenzia stampa". I migranti arriveranno in serata al Centro di accoglienza profughi di Castello di Annone (Asti), con tampone già eseguito, ma la Regione Piemonte lo ripeterà una volta giunti sul territorio per una maggiore verifica delle condizioni di sicurezza sanitaria. Al fine di sincerarsi della situazione complessiva e delle condizioni di sicurezza e sorveglianza h24 della struttura, Cirio ha voluto organizzare un sopralluogo presso il centro di accoglienza a cui hanno preso parte anche il Prefetto e il Questore di Asti e i rappresentanti delle Forze dell'ordine, che hanno predisposto un controllo accurato per la possibilità concreta che si verifichino tentativi di fuga da parte dei migranti di nazionalità tunisina. Il Governatore piemontese ha sottolineato con forza che "questa situazione non è più accettabile e sarebbe meglio predisporre un sistema efficace di chiusura dei porti, piuttosto che scaricare sulle Regioni le conseguenze di questi arrivi ormai incontrollati. Il Piemonte ha già la responsabilità del sistema sanitario. Chiederemo alla Conferenza delle Regioni di affrontare il tema con urgenza a livello nazionale". (Rpi)