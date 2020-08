Libano: ministero Esteri saudita, punire Hezbollah per omicidio Hariri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita chiede che il gruppo sciita Hezbollah e i suoi "elementi terroristici" siano "puniti" per l'omicidio dell'ex premier libanese Rafik Hariri, riaffermando così il bisogno di proteggere il Libano, la regione e tutto il mondo dalle "pratiche terroristiche" del movimento. Lo afferma il ministero degli Esteri di Riad in un comunicato. Le dichiarazioni giungono a commento del verdetto del Tribunale speciale per il Libano, che oggi ha riconosciuto colpevole per l'omicidio dell'ex premier Salim Ayyash, presunto membro del gruppo libanese Hezbollah, assolvendo gli altri tre imputati. La diplomazia saudita riferisce di aver seguito la sentenza emessa oggi dal Tribunale speciale per il Libano, con sede all'Aia, e di considerare il verdetto come "l'emersione della verità" e un primo accertamento della giustizia. Su Twitter il ministero di Riad attacca poi Hezbollah, "considerato uno strumento del regime iraniano" e attivo in "operazioni di sabotaggio e terrorismo in numerosi paesi". La diplomazia saudita ribadisce infine la propria solidarietà al "popolo fratello libanese", che merita "stabilità nel proprio paese e crescita economica" al riparo dal terrorismo. Nonostante la vicinanza di Ayyash a Hezbollah, i giudici della Corte hanno negato che esistano prove di un coinvolgimento diretto della leadership del movimento sciita nell'attentato che ha ucciso Hariri nel 2005. (Res)