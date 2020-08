Ragusa: pilota deltaplano di Nichelino precipita a Modica, morto carbonizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era a bordo del suo deltaplano mentre sorvolava Modica nel ragusano, quando improvvisamente è precipitato ed è morto carbonizzato. È questo il terribile incidente che ha colpito Luigi Leuci, 54enne di Nichelino. L'uomo era sposato e padre di due figlie. Questa mattina avrebbe dovuto affrontare la prima fase del piano di volo che aveva registrato a tavolino assieme al gruppo a cui era iscritto. Ma qualcosa è andato storto e ora sono in corso le indagini per capire cosa abbia originato la tragedia. L'uomo era un pilota esperto e per questo si pensa che il danno probabilmente sia partito da un malfunzionamento del veicolo. (Rpi)