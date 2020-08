Valle d'Aosta: dalla Regione 34,7 mln per imprese e professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Regione Valle d'Aosta ha fatto sapere che alle ore 14 di oggi, si sono aperti i termini per il Bonus imprese e liberi professionisti per la ripresa delle attività. In una nota i dettagli: "La misura, che mette a disposizione una somma complessiva di 34 milioni 750 mila euro, è costituita da un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, diretto a tutte le imprese e ai liberi professionisti valdostani che abbiano riportato una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 40% in un trimestre 2020, rispetto ai periodi corrispondenti dell’anno 2019. Per chi ha iniziato l’attività nel 2020, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito". (Ren)