Cuneo: incendio in casa di riposo a Dogliani, cinque intossicati

- Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in una casa di riposo di Dogliani nella zona di Cuneo. Cinque persone sono rimaste intossicate e ora sono ricoverate in ospedale non in pericolo di vita. Le fiamme sono probabilmente partite da un magazzino al secondo piano e in breve si è sviluppato l'incendio in tutto l'edificio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e ora la struttura è inagibile. (Rpi)