Austria: cancelliere Kurz, necessario rafforzare controlli alle frontiere per coronavirus

- Le autorità austriache intendono rafforzare i controlli alle frontiere a fronte di un aumento dei casi di contagio di coronavirus. Questo quanto spiegato dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz tramite il proprio profilo Twitter. “Finora abbiamo passato bene l'estate. Purtroppo, il numero di infezioni sta nuovamente aumentando in molti paesi, inclusa l'Austria. Il maggior numero di nuove infezioni può essere trovato tra coloro che tornano dai viaggi. Nel fine settimana è stato emesso un avviso relativo alla Croazia. Dobbiamo fare lo stesso per le isole Baleari. Tutti coloro che sono ancora in vacanza alle isole Baleari e torneranno a casa entro lunedì potranno ancora essere testati gratuitamente in aeroporto”, ha scritto Kurz. “Abbiamo deciso di intensificare ulteriormente i controlli alle frontiere. A tal fine, 500 agenti di polizia aggiuntivi saranno utilizzati per i controlli e 800 soldati sosterranno le autorità sanitarie nelle proprie attività”, ha aggiunto ancora il cancelliere austriaco.(Geb)